Трамп: Іран не атакував би Ізраїль, якби я був президентом

Колишній президент США Дональд Трамп дорікнув чинному главі держави Джо Байдену з приводу масованої атаки Ірану на Ізраїль минулої ночі, та заявив, що такого нападу не сталося б, якби він досі був в Овальному кабінеті, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Під час промови у Шнексвіллі (штат Пенсільванія) Трамп висловив думку, що Ізраїль зазнав атаки з боку Ірану "тому, що ми демонструємо велику слабкість", і цього нападу можна було б уникнути.

"Велика слабкість, яку ми продемонстрували, неймовірна, і цього б не сталося, якби ми були на посаді. Ви це знаєте, вони це знають, це знають усі" , - запевнив екс-президент США.

Перед тим Трамп сказав, що Америка "молиться за Ізраїль", і що "ми надсилаємо нашу абсолютну підтримку всім, кому загрожує небезпека - це напад, якого б не було".

Під час промови кандидат у президенти Штатів на майбутніх виборах також пообіцяв "відродити американську силу за кордоном, і відновити американську силу вдома".

Трамп повторив раніше озвучений на Truth Social стосовно нападу на Ізраїль аргумент про те, що "цього ніколи не можна було допустити - якби я був президентом, цього б ніколи не сталося!"