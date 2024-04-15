Трамп: Иран не атаковал бы Израиль, если бы я был президентом

Бывший президент США Дональд Трамп упрекнул действующего главу государства Джо Байдена относительно массированной атаки Ирана на Израиль минувшей ночью, и заявил, что такого нападения не произошло бы, будь он до сих пор в Овальном кабинете, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Во время речи в Шнексвилле (штат Пенсильвания) Трамп высказал мнение, что Израиль подвергся атаке со стороны Ирана "потому, что мы демонстрируем большую слабость", и этого нападения можно было бы избежать.

"Большая слабость, которую мы продемонстрировали, невероятна, и этого бы не произошло, будь мы на должности. Вы это знаете, они это знают, это знают все" , - заверил экс-президент США.

Перед тем Трамп сказал, что Америка "молится об Израиле", и что "мы направляем нашу абсолютную поддержку всем, кому угрожает опасность - это нападение, которого бы не было".

В ходе речи кандидат в президенты Штатов на предстоящих выборах также пообещал "возродить американскую силу за границей и восстановить американскую силу дома".

Трамп повторил ранее озвученный на Truth Social относительно нападения на Израиль аргумент о том, что "этого никогда нельзя было допустить - будь я президентом, этого бы никогда не произошло!"