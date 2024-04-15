Українські нові дрони доносять тонну вибухівки на тисячу кілометрів – СБУ

Модернізовані українські дрони тепер можуть доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі національного телемарафону, повідомляє Суспільне.

"Це означає, що СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря" , - сказав він.

Дехтяренко не розкрив усі технічні характеристики, але зазначив, що це "нові покоління дронів", над вдосконаленням яких спільно працюють фахівці СБУ з МВС та "іншими побратимами".

Нинішній дрон Sea Baby, за словами представника СБУ, відрізняється від минулої моделі зовнішнім виглядом і технічними характеристиками, а також здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів.

За словами речника СБУ, у 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Існуючі західні безпілотники були великі, проте неманеврені, їх легко могли виявляти "ворожі РЛС".

"Сьогодні дрон вартістю у 8,5 мільйонів гривень знищує військовий корабель ворога вартістю у декілька десятків мільйонів доларів" , - наголосив Дехтяренко.

За словами речника, ці дрони вже уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст.