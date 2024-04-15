Українські нові дрони доносять тонну вибухівки на тисячу кілометрів – СБУ
Модернізовані українські дрони тепер можуть доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в ефірі національного телемарафону, повідомляє Суспільне.
"Це означає, що СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря", - сказав він.
Дехтяренко не розкрив усі технічні характеристики, але зазначив, що це "нові покоління дронів", над вдосконаленням яких спільно працюють фахівці СБУ з МВС та "іншими побратимами".
Нинішній дрон Sea Baby, за словами представника СБУ, відрізняється від минулої моделі зовнішнім виглядом і технічними характеристиками, а також здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів.
За словами речника СБУ, у 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Існуючі західні безпілотники були великі, проте неманеврені, їх легко могли виявляти "ворожі РЛС".
"Сьогодні дрон вартістю у 8,5 мільйонів гривень знищує військовий корабель ворога вартістю у декілька десятків мільйонів доларів", - наголосив Дехтяренко.
За словами речника, ці дрони вже уразили 11 російських кораблів, а також Кримський міст.