Украинские новые дроны доносят тонну взрывчатки на тысячу километров – СБУ

Модернизированные украинские дроны теперь могут доставить почти тонну взрывчатки более чем на 1000 километров. Об этом рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в эфире национального телемарафона, сообщает Суспільне.

"Это означает, что СБУ может достать цель практически в любой точке Черного моря" , - сказал он.

Дехтяренко не раскрыл все технические характеристики, но отметил, что это "новые поколения дронов", над усовершенствованием которых совместно работают специалисты СБУ по МВД и "другим собратьям".

Нынешний дрон Sea Baby, по словам представителя СБУ, отличается от прошлой модели внешним видом и техническими характеристиками, а также способен доставить почти тонну взрывчатки более чем на 1000 километров.

По словам спикера СБУ, в 2022 году в мире не было альтернативы ударным морским дронам СБУ. Существующие западные беспилотники были велики, однако неманевренны, их легко могли обнаруживать "вражеские РЛС".

"Сегодня дрон стоимостью в 8,5 миллиона гривен уничтожает военный корабль врага стоимостью в несколько десятков миллионов долларов" , - подчеркнул Дехтяренко.

По словам спикера, эти дроны уже поразили 11 российских кораблей, а также Крымский мост.