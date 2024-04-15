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Російські обстріли Запорізької області: є загибла та поранений

Російські обстріли Запорізької області: є загибла та поранений
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

За добу внаслідок обстрілів Запорізької області загинула жінка, також поранено чоловіка.

Про це повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу Василівського району. Одного чоловіка поранено під час артобстрілу росіянами Гуляйполя", – йдеться в повідомленні.

Федоров зазначає, що впродовж доби окупанти 400 разів били по Запорізькій області. Під обстрілами перебували 7 населених пунктів.

Зокрема: 

  • війська РФ здійснили 1 авіаційний удар по Малій Токмачці;
  • 144 безпілотники різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
  • 15 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине;
  • 240 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.

Надійшло одне повідомлення про руйнування житла.

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