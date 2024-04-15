Російські обстріли Запорізької області: є загибла та поранений

За добу внаслідок обстрілів Запорізької області загинула жінка, також поранено чоловіка.

Про це повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу Василівського району. Одного чоловіка поранено під час артобстрілу росіянами Гуляйполя" , – йдеться в повідомленні.

Федоров зазначає, що впродовж доби окупанти 400 разів били по Запорізькій області. Під обстрілами перебували 7 населених пунктів.

Зокрема:

війська РФ здійснили 1 авіаційний удар по Малій Токмачці;

144 безпілотники різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;

15 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине;

240 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.

Надійшло одне повідомлення про руйнування житла.