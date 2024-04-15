Російські обстріли Запорізької області: є загибла та поранений
За добу внаслідок обстрілів Запорізької області загинула жінка, також поранено чоловіка.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Одна жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу Василівського району. Одного чоловіка поранено під час артобстрілу росіянами Гуляйполя", – йдеться в повідомленні.
Федоров зазначає, що впродовж доби окупанти 400 разів били по Запорізькій області. Під обстрілами перебували 7 населених пунктів.
Зокрема:
- війська РФ здійснили 1 авіаційний удар по Малій Токмачці;
- 144 безпілотники різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 15 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине;
- 240 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.
Надійшло одне повідомлення про руйнування житла.