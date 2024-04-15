Российские обстрелы Запорожской области: есть погибшая и раненая

За сутки в результате обстрелов Запорожской области погибла женщина, также ранен мужчина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Одна женщина погибла в результате вражеского обстрела Васильевского района. Один мужчина ранен во время артобстрела россиянами Гуляйполя" , – говорится в сообщении.

Федоров отмечает, что в течение суток оккупанты 400 раз били по Запорожской области. Под обстрелами находились 7 населённых пунктов.

В частности:

войска РФ нанесли 1 авиационный удар по Малой Токмачке;

144 беспилотника различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;

15 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Работино;

240 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Приморского.

Поступило одно сообщение о разрушении жилья.