Российские обстрелы Запорожской области: есть погибшая и раненая
За сутки в результате обстрелов Запорожской области погибла женщина, также ранен мужчина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Одна женщина погибла в результате вражеского обстрела Васильевского района. Один мужчина ранен во время артобстрела россиянами Гуляйполя", – говорится в сообщении.
Федоров отмечает, что в течение суток оккупанты 400 раз били по Запорожской области. Под обстрелами находились 7 населённых пунктов.
В частности:
- войска РФ нанесли 1 авиационный удар по Малой Токмачке;
- 144 беспилотника различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;
- 15 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Работино;
- 240 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Приморского.
Поступило одно сообщение о разрушении жилья.