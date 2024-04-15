Фон дер Ляйен предостерегает от влияния РФ на европейские выборы

За два місяці до європейських виборів глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла від впливу на них Росії. Це стосується і місцевих виборів у трьох східних землях Німеччини - Саксонії, Тюрінгії та Бранденбурзі.﻿ З посиланням на BR24, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Вона заявила, що одночасно з агресивною війною Росії в Україні в ЄС відзначається зростання антиєвропейської активності проросійських прихильників російського диктатора Володимира Путіна, таких як AfD у Німеччині.

"Давайте не будемо обманювати себе: друзі Путіна хочуть зруйнувати Європейський союз зсередини, шляхом процесу дезінтеграції" , - заявила фон дер Ляєн.

У зв'язку з цим вона закликала всіх громадян ЄС скористатися своїм демократичним правом проголосувати на європейських виборах 9 червня і зміцнити політичний центр.

"Ми вступаємо в період, коли ми повинні відстоювати нашу демократію і нашу Європу" , - попередила фон дер Ляєн.

У 2024 році вперше в історії вибори відбудуться більш ніж у 70 країнах із загальним населенням у 4 млрд осіб. І результати, як мінімум, частини з них, особливо на Заході, можуть вплинути на підтримку України.