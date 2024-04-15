Фон дер Ляйен предостерегает от влияния РФ на европейские выборы

За два месяца до европейских выборов глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла от влияния на них России. Это касается и местных выборов в трех восточных землях Германии - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. Со ссылкой на BR24, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Она заявила, что одновременно с агрессивной войной России в Украине в ЕС отмечается рост антиевропейской активности пророссийских сторонников российского диктатора Владимира Путина, таких как AfD в Германии.

"Давайте не будем обманывать себя: друзья Путина хотят разрушить Европейский союз изнутри, путем процесса дезинтеграции" , - заявила фон дер Ляйен.

В связи с этим она призвала всех граждан ЕС воспользоваться своим демократическим правом проголосовать на европейских выборах 9 июня и укрепить политический центр.

"Мы вступаем в период, когда мы должны отстаивать нашу демократию и нашу Европу" , - предупредила фон дер Ляйен.

В 2024 году впервые в истории выборы пройдут более чем в 70 странах с общим населением в 4 млрд человек. И результаты, как минимум, части из них, особенно на Западе, могут повлиять на поддержку Украины.