Кулеба отреагировал на недовольство США ударами по российским НПЗ

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба не вчабає причинно-наслідкового зв'язку між ударами по російських нафтопереробних заводах і ситуацією на світових енергетичних ринках﻿. Про це він заявив у ефірі національного марафону, повідомляє Ділова столиця.

"Послухав пана Остіна – дуже великий друг України, багато для нас зробив, але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв'язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку. Але щось я не бачу проблем на світовому.

У нас через відсутність батарей Patriot росте перелік загиблих мирних громадян. Це нікого не хвилює?" , – зазначив Кулеба.

Дипломат нагадав, що повномасштабну війну, у тому числі ракетно-дронові масовані обстріли, розв'язала РФ, а Україна змушена захищатися від її атак.