Кулеба отреагировал на недовольство США ударами по российским НПЗ
Голова українського МЗС Дмитро Кулеба не вчабає причинно-наслідкового зв'язку між ударами по російських нафтопереробних заводах і ситуацією на світових енергетичних ринках. Про це він заявив у ефірі національного марафону, повідомляє Ділова столиця.
"Послухав пана Остіна – дуже великий друг України, багато для нас зробив, але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв'язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку. Але щось я не бачу проблем на світовому.
У нас через відсутність батарей Patriot росте перелік загиблих мирних громадян. Це нікого не хвилює?", – зазначив Кулеба.
Дипломат нагадав, що повномасштабну війну, у тому числі ракетно-дронові масовані обстріли, розв'язала РФ, а Україна змушена захищатися від її атак.
"Треба мислити своїми інтересами. Якщо партнери дають батареї Patriot завтра, але просять не робити певних речей, тоді є предмет для розмови. А якщо ми не маємо цих батарей, не маємо пакету допомоги і при цьому нас просять щось не робити, тоді немає предмету. Тоді про що говорити? Тоді кожен виживає як може", – сказав Кулеба.