Сили оборони показали зруйноване обстрілами Роботине

Сили оборони півдня України показали, як виглядає Роботине Запорізької області після обстрілів. Військові зазначають, що у селі не залишилося жодної вцілілої хати.

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"Ось так зараз виглядає Роботине, яке навіть неможливо назвати населеним пунктом, бо населення нема... Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати" , – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, українські військові звільнили Роботине в ході літнього контрнаступу у 2023 році. Відтоді село перебуває на лінії зіткнення та під постійними російськими обстрілами.