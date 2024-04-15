Силы обороны показали разрушенное обстрелами Работино

Силы обороны юга Украины показали, как выглядит Работино Запорожской области после обстрелов. Военные отмечают, что в селе не осталось ни одного уцелевшего дома.

Видео обнародовали в Telegram-канале.

"Вот так сейчас выглядит Работино, которое даже невозможно назвать населенным пунктом, потому что населения нет... Спасаясь от рашистов, люди вынуждены были уехать, потому что не осталось ни одного целого дома", - говорится в сообщении.

Отметим, украинские военные уволили Работино в ходе летнего контрнаступления в 2023 году. С этого момента село находится на линии столкновения и под постоянными российскими обстрелами.