Прихильники республіканців найбільше вірять Трампу про війну в Україні – опитування
Прихильники Республіканської партії у контексті російсько-української війни схильні більше довіряти 45-му президенту США Дональду Трампу, ніж новинам від журналістів, які перебувають безпосередньо на місці подій. Про це свідчать результати опитування CBS News/YouGov, повідомляє Ліга.net.
У респондентів запитали, кого вони вважають більш достовірним та верифікованим джерелом інформації про війну в Україні.
Виявилося, що лідером думок для них є Трамп – йому довіряють 79% опитаних.
Далі йде Пентагон, про довіру до якого в контексті російсько-української війни заявили 60% республіканців.
Трохи менше довіряють консервативним західним медіа (56%), і набагато менше – кореспондентам, які висвітлюють війну (33%).
Найменше довіри, згідно з опитуванням, отримує Державний департамент США, йому довіряють всього 27% членів Республіканської партії.
Опитування було проведене у період з 9 до 12 квітня 2024 року серед дорослих громадян США. Опитано 2399 американців. Статистична похибка – +-2,6 відсоткових пунктів.