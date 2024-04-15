Прихильники республіканців найбільше вірять Трампу про війну в Україні – опитування

Прихильники Республіканської партії у контексті російсько-української війни схильні більше довіряти 45-му президенту США Дональду Трампу, ніж новинам від журналістів, які перебувають безпосередньо на місці подій. Про це свідчать результати опитування CBS News/YouGov, повідомляє Ліга.net.

У респондентів запитали, кого вони вважають більш достовірним та верифікованим джерелом інформації про війну в Україні.

Виявилося, що лідером думок для них є Трамп – йому довіряють 79% опитаних.

Далі йде Пентагон, про довіру до якого в контексті російсько-української війни заявили 60% республіканців.

Трохи менше довіряють консервативним західним медіа (56%), і набагато менше – кореспондентам, які висвітлюють війну (33%).

Найменше довіри, згідно з опитуванням, отримує Державний департамент США, йому довіряють всього 27% членів Республіканської партії.