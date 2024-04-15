Сторонники республиканцев больше всего верят Трампу о войне в Украине – опрос

Сторонники Республиканской партии в контексте российско-украинской войны склонны больше доверять 45-му президенту США Дональду Трампу, чем новостям от находящихся непосредственно на месте событий журналистов. Об этом свидетельствуют результаты опроса CBS News/YouGov, сообщает Лига.net.

Респонденты спросили, кого они считают более достоверным и верифицированным источником информации о войне в Украине.

Оказалось, что лидером мнений для них является Трамп – ему доверяют 79% опрошенных.

Далее следует Пентагон, о доверии к которому в контексте российско-украинской войны заявили 60% республиканцев.

Чуть меньше доверяют консервативным западным медиа (56%), и гораздо меньше – корреспондентам, освещающим войну (33%).

Меньше всего доверия, согласно опросу, получает Государственный департамент США, ему доверяют всего 27% членов Республиканской партии.