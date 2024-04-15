Паводок у Росії: низку регіонів продовжує затоплювати

Росію продовжує затоплювати внаслідок паводку: у Курганській області вже змило два мости, а в місті Томськ Томської області розмило насипну дамбу, рівень води продовжує зростати, повідомляє Українська правда.

Два мости змило 14 квітня. За даними видання "Підйом", дерев'яний міст, який був встановлений на річці Тобол у селі Темлякове, несло течією до міста Курган.

У селі Лаптєво зірвало понтонний міст, його намагаються дістати з води співробітники МНС.

За даними влади, вода прибуває дуже швидко − тільки за останню добу рівень води в річці Тобол біля Кургану піднявся на 140 см, до 631 см. Жителів регіону закликали негайно залишити підтоплені території.

За даними МНС у найближчі 1-2 дні в річці Тобол очікується інтенсивне зростання рівня води до 80 см.

Ще один міст через паводок частково обвалився в Кармаскалінському районі Башкирії.

Також повідомляється, що в Оренбурзькій області РФ будинок, що плив за течією, врізався в бетонний міст.

У Тюменській області РФ почали евакуацію з кількох сіл в Ішимському районі. За інформацією влади регіону, рівень води в річці Ішим найближчим часом перевищить "несприятливу позначку".

У місті Томськ Томської області РФ через паводок частково обвалилася насипна дамба поруч із Комунальним мостом через річку Том, рівень води в річці продовжує підійматися.

Також повідомляється, що загроза НС через паводки виникла в Новосибірській області на річках Іні, Берді, Тарі й Тартас.

Із затоплених територій в Оренбурзі продовжують евакуацію. Затопленими залишаються 10 656 присадибних ділянок і 5 503 домоволодіння, 55 з яких − багатоквартирні будинки.