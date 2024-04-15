Паводок в России: ряд регионов продолжает затапливать

Россию продолжает затапливать в результате паводка: в Курганской области уже смыло два моста, а в городе Томск Томской области размыло насыпную дамбу, уровень воды продолжает расти, сообщает Украинская правда.

Два моста смыло 14 апреля. По данным издания Подъем, деревянный мост, который был установлен на реке Тобол в селе Темляково, несло течением к городу Курган.

В селе Лаптево сорвало понтонный мост, его пытаются достать из воды сотрудники МЧС.

По данным властей, вода прибывает очень быстро − только за последние сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 140 см, до 631 см. Жителей региона призвали немедленно покинуть подтопляемые территории.

По данным МЧС в ближайшие 1-2 дня в реке Тобол ожидается интенсивный рост уровня воды до 80 см.

Еще один мост из-за паводка частично обрушился в Кармаскалинском районе Башкирии.

Также сообщается, что в Оренбургской области РФ плывущий по течению дом врезался в бетонный мост.

В Тюменской области РФ начали эвакуацию из нескольких деревень в Ишимском районе. По информации властей региона, уровень воды в реке Ишим в ближайшее время превысит "неблагоприятную отметку".

В городе Томск Томской области РФ из-за паводка частично обрушилась насыпная дамба рядом с Коммунальным мостом через реку Томь, уровень воды в реке продолжает подниматься.

Также сообщается, что угроза ЧС из-за паводков возникла в Новосибирской области на реках Ине, Берди, Таре и Тартас.

С затопленных территорий в Оренбурге продолжают эвакуацию. Затопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5 503 домовладения, 55 из которых − многоквартирные дома.