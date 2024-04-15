Шанси фон дер Ляйєн на ще один термін зведені до нуля – Politico

За два місяці до червневих загальноєвропейських виборів Брюссель наповнився галасом: європейські дипломати та чиновники попереджають, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн не має шансів на ще один п'ятирічний термін. Про це пише Politico, повідомляє Новое время.

Один із чиновників ЄС назвав це "розмовою в місті".

За словами одного з представників ЄС, «вона помилково вважала, що їй усе зійде з рук. Тому деякі дрібні помилки тепер використовуються проти неї».

Видання пише, що Франція, чиї відносини з Німеччиною нестабільні, досі неоднозначно висловлюється на її підтримку, ймовірно, щоб домогтися поступок, хоча вона може вловити пізню можливість змінити ситуацію у верхній таблиці.

Якщо вона подолає цю потенційну перешкоду у вигляді незгоди Парижа, їй також доведеться турбуватися про те, чи зможе вона заручитися підтримкою нового складу Європарламенту, в якому ультраправі, найімовірніше, будуть більш вагомим гравцем, ніж сьогодні.

«Французи не хочуть, щоб Урсула йшла червоною доріжкою з квітами на Європейській раді в червні» , — сказав дипломат ЄС.

У статті сказано, що навіть підтримка з боку її власної правоцентристської Європейської народної партії виглядає слабенькою.

Щоб отримати другий термін, їй необхідно переконати кваліфіковану більшість лідерів ЄС за столом Європейської ради підтримати її. Хоча вона, найімовірніше, отримає схвалення від 12 консервативних лідерів Європи, ще належить з’ясувати, скільки підтримки вона зможе отримати крім своєї партії.

З 6 до 9 червня 2024 року в усьому ЄС відбудуться вибори до Європейського парламенту. Ці вибори стануть десятими за рахунком в історії ЄС. Перший склад Європарламенту було обрано 1979 року.