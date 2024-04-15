Шансы фон дер Ляйен на еще один срок сведены к нулю – Politico

За два месяца до июньских общеевропейских выборов Брюссель наполнился шумом: европейские дипломаты и чиновники предупреждают, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не имеет шансов на еще один пятилетний срок. Об этом пишет Politico, сообщает Новое время.

Один из чиновников ЕС назвал это «разговором в городе».

По словам одного из представителей ЕС, «она ошибочно полагала, что ей все сойдет с рук. Поэтому некоторые мелкие ошибки теперь используются против нее».

Издание пишет, что Франция, чьи отношения с Германией нестабильны, до сих пор неоднозначно высказывается в ее поддержку, вероятно, чтобы добиться уступок, хотя она может уловить позднюю возможность изменить ситуацию в верхней таблице.

Если она преодолеет это потенциальное препятствие в виде несогласия Парижа, ей также придется беспокоиться о том, сможет ли она заручиться поддержкой нового состава Европарламента, в котором ультраправые, скорее всего, будут более весомым игроком, чем сегодня.

«Французы не хотят, чтобы Урсула шла по красной дорожке с цветами на Европейском совете в июне» , — сказал дипломат ЕС.

В статье сказано, что даже поддержка со стороны ее собственной правоцентристской Европейской народной партии выглядит слабоватой.

Чтобы получить второй срок, ей необходимо убедить квалифицированное большинство лидеров ЕС за столом Европейского совета поддержать ее. Хотя она, скорее всего, получит одобрение от 12 консервативных лидеров Европы, еще предстоит выяснить, сколько поддержки она сможет получить помимо своей партии.

С 6 по 9 июня 2024 года во всем странам ЕС пройдут выборы в Европейский парламент. Эти выборы станут десятыми по счету в истории ЕС. Первый состав Европарламента был избран в 1979 году.