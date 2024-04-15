РФ вдарила ракетою по центру Слов’янська, пошкоджені багатоповерхівки

Зранку 15 квітня ракета рашистів влучила у центральну частину Слов’янська на Донеччині, пошкоджені багатоповерхівки, обійшлося без постраждалих.Про це повідомила﻿ Слов’янська міська військова адміністрація з посиланням на очільника МВА Вадима Ляха.

«Недобрий ранок сьогодні у Слов’янську. Приблизно о 7-ій ранку місто обстріляли, ракета влучила у центральну частину міста - на вулицю Поштову. Тримаємось, ми разом. Бережіть себе» , - сказав Лях у відеозверненні.

Зазначено, що у результаті цього обстрілу пошкоджені багатоповерхівки, і, на щастя, обійшлося без постраждалих.