РФ ударила ракетой по центру Славянска, повреждены многоэтажки

Утром 15 апреля ракета рашистов попала в центральную часть Славянска в Донецкой области, повреждены многоэтажки, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила Славянская городская военная администрация со ссылкой на главу МВА Вадима Ляха.

«Недоброе утро сегодня в Славянске. Приблизительно в 7 утра город обстреляли, ракета попала в центральную часть города - на улицу Почтовую. Держимся, мы вместе. Берегите себя» , - сказал Лях в видеообращении.

Отмечено, что в результате этого обстрела повреждены многоэтажки, и, к счастью, обошлось без пострадавших.