G7 підтвердили підтримку України у зміцненні транскордонного зв'язку та інфраструктури

Країни G7 підтвердили свою підтримку України щодо посилення транскордонного зв’язку, включаючи інфраструктуру та побудову стійких ланцюгів постачання. Про це поінформував урядовий портал, повідомляє Дзеркало тижня.

Також «Велика сімка» опікується інтеграцією транспортної мережі України через розвиток нових залізничних сполучень із європейською колією.

Ці наміри зафіксовані в Декларації, затвердженій за підсумками саміту міністрів транспорту G7 «Майбутнє мобільності: забезпечення глобального зв’язку у невизначеному світі». Україну на саміті представляв віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Ми повністю зобов’язуємося продовжувати роботу, спрямовану на реконструкцію стійких, розумних і безпечних транспортних систем в Україні, дотримуючись принципу «відновлювати краще, ніж було» , – говориться в Декларації.

На саміті оголосили про створення Робочої групи G7 щодо ланцюгів поставок, щоб зосередитися на актуальних транспортних викликах.

Міністри транспорту G7 підтвердили, що відбудова України залишається ключовим пріоритетом. Співпраця з українською владою, європейськими інституціями та міжнародними фінансовими інституціями реалізовуватиметься в усіх започаткованих форматах.

Окрім того, міністри транспорту G7 привітали ініціативи, спрямовані на стійкість глобальних ланцюгів поставок, такі як Чорноморський морський коридор та Програма ОЕСР в Україні. Вони визнають ініціативу «Шляхи солідарності» як вектор інтеграції України та Молдови в європейську транспортну зону.

Європейські посадовці відзначили важливість розмінування Чорного моря, а також виконання Угоди між ЄС та Україною про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Учасники зустрічі наголосили на важливості відновлення зруйнованих транспортних систем.