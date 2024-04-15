G7 подтвердили поддержку Украины в укреплении трансграничной связи и инфраструктуры

Страны G7 подтвердили свою поддержку Украины по усилению трансграничной связи, включая инфраструктуру и построение устойчивых цепей снабжения. Об этом информировал правительственный портал, сообщает Зеркало недели.

Также «Большая семерка» занимается интеграцией транспортной сети Украины через развитие новых железнодорожных сообщений с европейской колеей.

Эти намерения зафиксированы в Декларации, утвержденной по итогам саммита министров транспорта G7 «Будущее мобильность: обеспечение глобальной связи в неопределенном мире». Украину на саммите представлял вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Мы полностью обязуемся продолжать работу, направленную на реконструкцию устойчивых, умных и безопасных транспортных систем в Украине, придерживаясь принципа «восстанавливать лучше, чем было» , – говорится в Декларации.

На саммите объявили о создании Рабочей группы G7 по цепям поставок, чтобы сосредоточиться на актуальных транспортных вызовах.

Министры транспорта G7 подтвердили, что восстановление Украины остается ключевым приоритетом. Сотрудничество с украинскими властями, европейскими институциями и международными финансовыми институциями будет реализовываться во всех начатых форматах.

Кроме того, министры транспорта G7 приветствовали инициативы, направленные на устойчивость глобальных цепей поставок, таких как Черноморский морской коридор и Программа ОЭСР в Украине. Они признают инициативу Пути солидарности как вектор интеграции Украины и Молдовы в европейскую транспортную зону.

Европейские чиновники отметили важность разминирования Черного моря, а также выполнения Соглашения между ЕС и Украиной о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Участники встречи отметили важность восстановления разрушенных транспортных систем.