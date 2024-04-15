Україна та Словаччина зміцнили партнерство в атомній галузі

Україна та Словаччина підписали Меморандум про поглиблення співробітництва в атомній галузі. Про це поінформував урядовий портал, повідомляє Дзеркало тижня.

Документ передбачає зміцнення співпраці в галузі ядерної енергетики, розвитку малих модульних реакторів, зокрема, обмін досвідом експлуатації ядерних установок і диверсифікації палива.

Члени делегацій України та Словаччини під час міжурядових консультацій обговорили спільні кроки у створенні Східноєвропейського енергетичного хабу. Мова йшла про атомно-промисловий комплекс, диверсифікацію транспортування нафти та природного газу, а також синхронізацію ринкових умов і продуктів для збільшення ліквідності ринку газу та електричної енергії.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник та міністр економіки Словаччини Деніса Сакова обговорили збільшення потужності міждержавних інтерконекторів та розвиток проєктів спільного інтересу для максимальної синхронізації ринків, що є передумовою підвищення регіональної енергетичної безпеки.

Сторони домовилися про співпрацю для інвестиційної діяльності в енергетичному секторі та експлуатації енергетичних систем обох країн, зокрема, з урахуванням досвіду України у використанні альтернативного ядерного палива на атомних електростанціях.