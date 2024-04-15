Украина и Словакия укрепили партнерство в атомной отрасли

Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли. Об этом информирует правительственный портал, сообщает Зеркало недели.

Документ предусматривает укрепление сотрудничества в области ядерной энергетики, развитие малых модульных реакторов, в частности, обмен опытом эксплуатации ядерных установок и диверсификации топлива.

Члены делегаций Украины и Словакии в ходе межправительственных консультаций обсудили совместные шаги по созданию Восточноевропейского энергетического хаба. Речь шла об атомно-промышленном комплексе, диверсификации транспортировки нефти и природного газа, а также синхронизации рыночных условий и продуктов для увеличения ликвидности рынка газа и электрической энергии.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник и министр экономики Словакии Дениса Сакова обсудили увеличение мощности межгосударственных интерконнекторов и развитие проектов общего интереса для максимальной синхронизации рынков, что является предпосылкой повышения региональной энергетической безопасности.

Стороны договорились о сотрудничестве для инвестиционной деятельности в энергетическом секторе и эксплуатации энергетических систем обеих стран, в частности с учетом опыта Украины в использовании альтернативного ядерного топлива на атомных электростанциях.