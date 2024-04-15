В уряді озвучили терміни прийняття важливого рішення щодо вступу до ЄС

Рішення про затвердження переговорної рамки та перша міжурядова конференція, яка дасть старт переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, очікується у другій половині червня 2024 року.﻿ Про це заявила в етері телемарафону віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Наступне політичне рішення, яке потребуватиме консенсусу держав-членів ЄС, буде в другій половині червня. Це рішення про затвердження переговорної рамки та перша міжурядова конференція, яка дає офіційний старт переговорного процесу на рівні переговорних команд" , - сказала вона.

За її словами, Україна готується до неї і перша передова делегація перебувала в Україні від ЄС буквально цими днями.

"Ми маємо розуміння як рухатися. Зараз намагаємося обійти певні гострі кути і не створити можливість певної спекуляції на Україні. Це в принципі така тактика роботи європейських країн, які хочуть підтягнути, наприклад, інші країни за рахунок України, або отримати собі якісь бенефіти. Ми дуже обережно слідкуємо за ситуацією та реагуємо де потрібно" , - повідомила вона.

Стефанишина також наголосила, що Україна має чітку більшість серед лідерів ЄС, в тому числі бельгійське головування, яке готується до ухвалення рішення в червні.