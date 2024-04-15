В правительстве озвучили сроки принятия важного решения о вступлении в ЕС

Решение об утверждении переговорной рамки и первая межправительственная конференция, которая даст старт переговорному процессу вступления Украины в ЕС, ожидается во второй половине июня 2024 года.﻿ Об этом заявила в эфире телемарафона вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Следующее политическое решение, требующее консенсуса государств-членов ЕС, будет во второй половине июня. Это решение об утверждении переговорной рамки и первая межправительственная конференция, дающая официальный старт переговорному процессу на уровне переговорных команд" , - сказала она.

По ее словам, Украина готовится к ней и первая передовая делегация находилась в Украине от ЕС буквально на днях.

"Мы понимаем, как двигаться. Сейчас пытаемся обойти определенные острые углы и не создать возможность определенной спекуляции на Украине. Это в принципе такая тактика работы европейских стран, которые хотят подтянуть, например, другие страны за счет Украины, или получить себе какие-то бенефиты. Мы очень осторожно следим за ситуацией и реагируем, где нужно" , - сообщила она.

Стефанишина также подчеркнула, что у Украины есть четкое большинство среди лидеров ЕС, в том числе бельгийское председательство, которое готовится к принятию решения в июне.