У Білому домі запевнили у достатній кількості голосів для допомоги Україні

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Палата представників має достатньо голосів, щоб ухвалити законопроєкт про додаткову допомогу Україні. Про це пише Axios, повідомляє Ліга.net.

"Ми з вами знаємо, що голоси є. Ми просто шукаємо лідерства в офісі спікера: винести документ на обговорення, проголосувати за нього, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси та захистити себе — чого він явно потребує, — але й Україна теж " , - сказав Кірбі.