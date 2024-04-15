В Белом доме заверили в достаточном количестве голосов для помощи Украине

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у Палаты представителей достаточно голосов, чтобы принять законопроект о дополнительной помощи Украине. Об этом пишет Axios, сообщает Лига.net.

"Мы с вами знаем, что голоса есть. Мы просто ищем лидерства в офисе спикера: вынести документ на обсуждение, проголосовать за него, чтобы не только Израиль мог получить дополнительные ресурсы и защитить себя — в чем он явно нуждается, — но и Украина тоже" , – сказал Кирби.