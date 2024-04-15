У командуванні ВМС запевнили у ліквідації Керченського мосту

Керченський міст буде зруйнований, питання полягає лише в тому, якого ступеню руйнувань зазнає незаконна «прибудова» до Криму.Про це в ефірі телемарафону сказав речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, повідомляє Укрінформ.

«Ми неодноразово казали про це відверто, про це казав наш Президент України, що ця незаконна прибудова до нашого Криму має бути зруйнована. І одного дня ви вкотре почуєте новини про те, що міст виведено з ладу. Питання в тому, який буде ступінь цього пошкодження. І, звісно, ми будемо робити все можливе для того, щоб його там більше не було.

Для росіян він має зараз може навіть більше символічний характер. Фактично використовувати його для військової логістики вони вже не можуть після отриманих пошкоджень. На ньому залишається енергетична гілка, яка заходить у Крим. Але здебільшого міст використовується саме пересічними росіянами, які незаконно відвідують український Крим» , - повідомив Плетенчук.

Він також додав, що російське керівництво тому й ухвалило рішення побудувати альтернативний залізничний шлях з Ростова-на-Дону до Криму суходолом, оскільки знає, що міст не буде функціонувати.

Відповідаючи на питання щодо намірів росіян побудувати до Криму підводний тунель, речник зазначив, що це маловірогідно.

«Жодних підтверджених дій з цього приводу ми не маємо, і це не просто складний проєкт, це проєкт, який маловірогідно реалізувати» , - повідомив Плетенчук.

Раніше, 3 квітня The Guardian із посиланням на джерела в ГУР повідомило, що Головне управління розвідки Міноборони України готує третій удар по Кримському мосту, що сполучає територію РФ з тимчасово окупованим Кримом.