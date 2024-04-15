В командовании ВМС заверили в ликвидации Керченского моста

Керченский мост будет разрушен, вопрос заключается только в том, какую степень разрушений испытывает незаконная «пристройка» в Крым. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, сообщает Укринформ.

«Мы неоднократно говорили об этом откровенно, об этом говорил наш Президент Украины, что эта незаконная пристройка в наш Крым должна быть разрушена. И однажды вы еще раз услышите новости о том, что мост выведен из строя. Вопрос в том, какова будет степень этого повреждения. И, конечно, мы будем делать все возможное, чтобы его там больше не было.

Для россиян он носит сейчас даже более символический характер. Фактически использовать его для военной логистики, они уже не могут после полученных повреждений. На нем остается энергетическая ветвь, входящая в Крым. Но в основном мост используется именно рядовыми россиянами, незаконно посещающими украинский Крым» , - сообщил Плетенчук.

Он также добавил, что российское руководство потому и приняло решение построить альтернативный железнодорожный путь из Ростова-на-Дону в Крым по суше, поскольку знает, что мост не будет функционировать.

Отвечая на вопрос о намерениях россиян построить в Крым подводный тоннель, спикер отметил, что это маловероятно.

«Никаких подтвержденных действий по этому поводу у нас нет, и это не просто сложный проект, это проект, который маловероятно реализовать» , - сообщил Плетенчук.

Ранее, 3 апреля The Guardian со ссылкой на источники в ГУР сообщило, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовит третий удар по Крымскому мосту, соединяющему территорию РФ с временно оккупированным Крымом.