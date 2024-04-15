Глава ЄК закликала Конгрес США схвалити допомогу Києву

У зв'язку з почастішанням нападів Росії на Україну глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Конгрес США нарешті надати пакет допомоги Києву, який "гальмується" вже кілька місяців. З посиланням на RND, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"У Європі нам неодноразово вдавалося домовитися про нові заходи підтримки України, хоча часом це було непросто. Якщо все скласти, то на сьогоднішній день ми маємо майже тризначну мільярдну суму у вигляді цивільної та військової допомоги" , - заявила вона.

Глава Єврокомісії підкреслила, що Україна заслуговує на підтримку з боку всіх вільних країн світу.