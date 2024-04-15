Глава ЕК призвала Конгресс США одобрить помощь Киеву
В связи с участившимися нападениями России на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Конгресс США наконец предоставить пакет помощи Киеву, который "тормозится" уже несколько месяцев. Со ссылкой на RND, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"В Европе нам неоднократно удавалось договориться о новых мерах поддержки Украины, хотя порой это было непросто. Если все сложить, то на сегодняшний день мы имеем почти трехзначную миллиардную сумму в виде гражданской и военной помощи", - заявила она.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Украина заслуживает поддержки со стороны всех свободных стран мира.
"Сейчас я обращаюсь к Палате представителей Конгресса США с недвусмысленным призывом также дать себе толчок и наконец-то принять пакет помощи Украине, который застопорился уже несколько месяцев назад", - заявила она.