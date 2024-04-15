Глава ЕК призвала Конгресс США одобрить помощь Киеву

В связи с участившимися нападениями России на Украину глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Конгресс США наконец предоставить пакет помощи Киеву, который "тормозится" уже несколько месяцев.﻿ Со ссылкой на RND, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"В Европе нам неоднократно удавалось договориться о новых мерах поддержки Украины, хотя порой это было непросто. Если все сложить, то на сегодняшний день мы имеем почти трехзначную миллиардную сумму в виде гражданской и военной помощи" , - заявила она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Украина заслуживает поддержки со стороны всех свободных стран мира.