В окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи – МВА

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. З посиланням на голову Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіцину, повідомляє Українська правда.

"Мешканці повідомляють про вибухи, які чуло все місто. Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянська" , - поінформувала Галіцина.

Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупаційну "владу" міста пишуть, що "ЗСУ атакували Бердянськ, і, за попередніми даними, ППО збила дві ракети Storm Shadow".