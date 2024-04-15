В оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы – ГВА

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы. Со ссылкой на главу Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину, сообщает Украинская правда.

"Жители сообщают о взрывах, которые слышал весь город. После прилета наблюдается дым в нагорной части Бердянска" , - информировала Галицина.

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационные "власти" города пишут, что "ВСУ атаковали Бердянск, и, по предварительным данным, ПВО сбила две ракеты Storm Shadow".