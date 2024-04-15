Макрон розповів про участь Франції у відбитті атаки на Ізраїль

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна допомагала відбити масовану атаку іранських безпілотників та ракет на Ізраїль минулими вихідними з території Йорданії. ﻿ Про це він сказав на телеканалі BFMTV, повідомляє Укрінформ.

«Франція була на боці Ізраїлю, за американської координації та з нашими британськими друзями, тому що ми перебуваємо на йорданській землі на прохання Йорданії. Нам довелося здійснити суворий захист і оборонні перехоплення в суботу ввечері» , - розповів подробиці Макрон.

Він додав, що Франція втрутилася, «і сьогодні робимо все можливе, щоб не допустити розпалювання ситуації, тобто ескалації».

Макрон закликав до припинення вогню, до перемир'я і назвав ситуацію дуже нестабільною та такою, яка потребує «надто сильної дипломатичної мобілізації».

«Ми намагаємося переконати Ізраїль, що він не повинен відповідати ескалацією, а радше ізолювати Іран; переконати країни регіону в тому, що Іран становить небезпеку; посилити санкції, посилити тиск на його ядерну діяльність, а потім знайти шлях до миру в регіоні» , - сказав глава французької держави.

За словами президента, це перемога Ізраїлю, тому що йому вдалося спинити майже всі ракети та безпілотники.