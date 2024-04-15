Макрон рассказал об участии Франции в отражении атаки на Израиль

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна помогала отразить массированную атаку иранских беспилотников и ракет на Израиль в минувшие выходные с территории Иордании. Об этом он сказал на телеканале BFMTV, сообщает Укринформ.

«Франция была на стороне Израиля, при американской координации и с нашими британскими друзьями, потому что мы находимся на иорданской земле по просьбе Иордании. Нам пришлось осуществить строгую защиту и оборонительные перехваты в субботу вечером» , - рассказал подробности Макрон.

Он добавил, что Франция вмешалась, «и сегодня делаем все возможное, чтобы не допустить разжигания ситуации, то есть эскалации».

Макрон призвал к прекращению огня, к перемирию и назвал ситуацию очень нестабильной и нуждающейся в «слишком сильной дипломатической мобилизации».

«Мы пытаемся убедить Израиль, что он не должен соответствовать эскалации, а скорее изолировать Иран; убедить страны региона в том, что Иран представляет опасность; усилить санкции, усилить давление на его ядерную деятельность, а затем найти путь к миру в регионе» , - сказал глава французского государства.

По словам президента, это победа Израиля, потому что ему удалось остановить почти все ракеты и беспилотники.