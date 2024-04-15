Британія та США наклали обмеження на торгівлю російськими металами

Велика Британія і США будуть жорсткіше обмежувати торгівлю російськими металами. Про це йдеться на сайті британського уряду, повідомляє ЛігаБізнес.

Сполучене Королівство та США разом оголосили про спільні дії щодо жорсткішого обмеження забороненого експорту російського металу, ввівши дві найбільші у світі біржі металів під дію існуючих заборон.

Лондонська біржа металів (LME) і Чиказька товарна біржа (CME) більше не будуть торгувати новими алюмінієм, міддю та нікелем, виробленими в росії.

"Метали є найбільшим експортним товаром Росії після енергоносіїв, хоча їх вартість знижується після вторгнення Росії в Україну. У 2022 році вони становили 25 мільярдів доларів, впавши до 15 мільярдів доларів у 2023 році через зусилля G7 та союзників згорнути ринок. Сьогоднішні дії ще більше обмежать здатність Росії заробляти гроші на її експорті металів, що скорочується, завдаючи ще одного удару фінансуванню президентом Володимиром Путіним його незаконної війни в Україні" , - йдеться в повідомленні.

Біржі металів відіграють центральну роль у сприянні торгівлі промисловими металами по всьому світу. Лондонська біржа металів і Чиказька товарна біржа мають склади по всьому світу. Разом вони є двома найбільшими у світі біржами металів і встановлюють глобальні базові ціни для торгівлі недорогоцінними металами.

Такі заходи як Великобританії, так і США виключать існуючі запаси російського металу на цих глобальних біржах. Це зроблено для мінімізації ризику для стабільності ринку.