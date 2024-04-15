Британия и США наложили ограничения на торговлю российскими металлами

Великобритания и США будут жестче ограничивать торговлю российскими металлами. Об этом говорится на сайте британского правительства, сообщает ЛигаБизнес.

Соединенное Королевство и США вместе объявили о совместных действиях относительно более жесткого ограничения запрещенного экспорта российского металла, введя две наибольших в мире биржи металлов под действие существующих запретов.

Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME) больше не будут торговать новыми алюминием, медью и никелем, произведенными в россии.

"Металлы являются наибольшим экспортным товаром России после энергоносителей, хотя их стоимость снижается после вторжения России в Украину. В 2022 году они составляли 25 миллиардов долларов, упав до 15 миллиардов долларов в 2023 году из-за усилий G7 и союзников свернуть рынок. Сегодняшние действия еще больше ограничат способность России зарабатывать деньги на ее экспорте металлов, который сокращается, нанося еще один удар финансированию президентом Владимиром Путиным его незаконной войны в Украине" , - идет речь в сообщении.

Биржи металлов играют центральную роль в содействии торговле промышленными металлами по всему миру. Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа имеют склады по всему миру. Вместе они являются двумя наибольшими в мире биржами металлов и устанавливают глобальные базовые цены для торговли недрагоценными металлами.

Такая мера влияния как Великобритании, так и США исключит существующие запасы российского металла на этих глобальных биржах. Это сделано для минимизации риска для стабильности рынка.