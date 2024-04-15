Українські компанії релокуються з з міст до областей – "Опендатабот"

З усієї кількості компаній, які змінили своє розташування від початку повномасштабної війни, трохи більш як 1 тис. переїхали з міста до області. Половина з них — понад 600 підприємств — виїхали з Києва, а ще 60 або 5,1% — з Одещини.

Про це свідчать﻿ дані "Опендатабот".

Переважно, для переїзду обирають Київську область — 546 переїздів. Це майже кожна друга релокація бізнесу від початку повномасштабної війни. А найпопулярнішим став маршрут з Києва до Київської області: 359 релокацій. Фактично, 30% усіх випадків, коли бізнес переїздить в область, припадають на цей маршрут.

Інші маршрути виявилися менш популярними. Наприклад, на другому та третьому місці шляхи від Львівської до Київської області та із Києва до Закарпаття — 2,7% та 2,6% відповідно (30-32 підприємств).

Лідерами за переїздами стали компанії, які займаються оптовою торгівлею — 344 релокацій (29.3%) та транспортна галузь — 92 релокації (7.8%).

ТОВ "Укролія" з обігом у понад 4 млрд грн стало найбільшою компанією, яка змінила своє розташування. Підприємство переїхало з Києва до Полтавської області. ТОВ "Київ-Атлантик Україна" з обігом у понад 2 млрд грн також поїхало з Київщини — проте до Черкащини.

Закриває топ бізнес-мігрантів ТОВ "Керхер" з обігом у понад 1 млрд грн — компанія змінила місце реєстрації на Київську область.