Украинские компании релоцируются из городов в области – "Опендатабот"

Из всего количества компаний, изменивших свое расположение с начала полномасштабной войны, немногим более 1 тыс. переехали из города в область. Половина из них – более 600 предприятий – выехали из Киева, а еще 60 или 5,1% – из Одесчины.

Об этом свидетельствуют﻿ данные "Опендатабот".

Преимущественно для переезда выбирают Киевскую область — 546 переездов. Это почти каждая вторая релокация бизнеса с начала полномасштабной войны. Самым популярным стал маршрут из Киева в Киевскую область: 359 релокаций. Фактически 30% всех случаев, когда бизнес переезжает в область, приходятся на этот маршрут.

Остальные маршруты оказались менее популярными. Например, на втором и третьем месте пути от Львовской в Киевскую область и из Киева в Закарпатье — 2,7% и 2,6% соответственно (30-32 предприятий).

Лидерами за переездами стали компании, занимающиеся оптовой торговлей – 344 релокаций (29.3%) и транспортная отрасль – 92 релокации (7.8%).

ООО "Укролия" с оборотом более 4 млрд грн стало крупнейшей компанией, изменившей свое расположение. Предприятие переехало из Киева в Полтавскую область. ООО "Киев-Атлантик Украина" с оборотом более 2 млрд грн также уехало из Киевщины — однако в Черкасскую область.

Закрывает топ бизнес-мигрантов ООО "Керхер" с оборотом более 1 млрд грн — компания сменила место регистрации на Киевскую область.