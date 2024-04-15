Украинские компании релоцируются из городов в области – "Опендатабот"
Из всего количества компаний, изменивших свое расположение с начала полномасштабной войны, немногим более 1 тыс. переехали из города в область. Половина из них – более 600 предприятий – выехали из Киева, а еще 60 или 5,1% – из Одесчины.
Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".
Преимущественно для переезда выбирают Киевскую область — 546 переездов. Это почти каждая вторая релокация бизнеса с начала полномасштабной войны. Самым популярным стал маршрут из Киева в Киевскую область: 359 релокаций. Фактически 30% всех случаев, когда бизнес переезжает в область, приходятся на этот маршрут.
Остальные маршруты оказались менее популярными. Например, на втором и третьем месте пути от Львовской в Киевскую область и из Киева в Закарпатье — 2,7% и 2,6% соответственно (30-32 предприятий).
Лидерами за переездами стали компании, занимающиеся оптовой торговлей – 344 релокаций (29.3%) и транспортная отрасль – 92 релокации (7.8%).
ООО "Укролия" с оборотом более 4 млрд грн стало крупнейшей компанией, изменившей свое расположение. Предприятие переехало из Киева в Полтавскую область. ООО "Киев-Атлантик Украина" с оборотом более 2 млрд грн также уехало из Киевщины — однако в Черкасскую область.
Закрывает топ бизнес-мигрантов ООО "Керхер" с оборотом более 1 млрд грн — компания сменила место регистрации на Киевскую область.
"Мы начали готовиться к переезду еще 7 лет назад - приобрели землю, в 2020 году начали строительство на Киевщине, которое было прервано нападением РФ и частичной оккупацией области. Уже через 4 месяца после освобождения Киевщины компания возобновила строительство - поэтому, в конце 2023 года наша команда заехала в новое пространство. В общем, размещение компании за пределами города в регионах является частью философии бренда Керхер по всей Европе", — сказала маркетолог компании Керхер Надежда Крепосна.