Україна подвоїла імпорт електроенергії, експорт зупинила – "Укренерго"

За минулу добу Україна збільшила імпорт електроенергії вдвічі відносно минулого тижня, при цьому скасувавши експорт.﻿ Про це інформує НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Протягом доби Україна імпортувала з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загалом 9 242 МВт год. У п'ятницю 12 квітня цей показник становив 4750 МВт год.

При цьому, 12 квітня Україна експортувала загалом 2 200 МВт год.

15 квітня експорт не передбачається.