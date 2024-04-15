Украина удвоила импорт электроэнергии, экспорт остановила – "Укрэнерго"

За минувшие сутки Украина увеличила импорт электроэнергии вдвое относительно прошлой недели, при этом отменив экспорт.﻿ Об этом информирует НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

В течение суток Украина импортировала из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы в целом 9 242 МВт ч. В пятницу 12 апреля этот показатель составил 4750 МВт ч.

При этом, 12 апреля Украина экспортировала всего 2 200 МВт ч.

15 апреля экспорт не предполагается.