Украина удвоила импорт электроэнергии, экспорт остановила – "Укрэнерго"
За минувшие сутки Украина увеличила импорт электроэнергии вдвое относительно прошлой недели, при этом отменив экспорт. Об этом информирует НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.
В течение суток Украина импортировала из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы в целом 9 242 МВт ч. В пятницу 12 апреля этот показатель составил 4750 МВт ч.
При этом, 12 апреля Украина экспортировала всего 2 200 МВт ч.
15 апреля экспорт не предполагается.