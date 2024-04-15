Норвегія обіцяє надати Україні F-16 із найновішим озброєнням – МЗС

Коаліція винищувачів передасть Україні "значну кількість" літаків F-16. Вони будуть оснащені найновішим озброєнням та зможуть бити за лінією фронту. Про це сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде на спільному брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Я переконаний, що Україна має посилювати і свій ударний потенціал, завдавати ударів за лінією фронту. І це одна з причин чому ми дуже раді долучитися до коаліції щодо F-16, де ми будемо передавати норвезькі F-16, які оновлені, які в хорошій формі" , - сказав він.

За його словами, Норвегія разом з данськими й нідерландськими колегами проводить підготовку українських пілотів.

"І, можливо, там будуть навіть більш дальні ударні можливості, які зараз дуже важливі для України" , - додав він.

Відповідаючи на питання щодо кількості літаків, Ейде зазначив, що Норвегія співпрацює зараз із Данією, із Нідерландами, зі Сполученим Королівством.

"Там буде значна кількість. Коли ви питаєте скільки буде від Норвегії (F-16- ред.), не можу вам сказати точну кількість, бо там в тому числі й літаки які оновлені, в кращій бойовій формі і деякі фюзеляжі, які можна використовувати для ремонту в тому числі. Буду тут обережним. Не скажу точну кількість" , - сказав він.

Ейде повідомив, що має досвід в обороні і знає, що F-16 - дуже потужна платформа і все залежить від того як її оснастити.