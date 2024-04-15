Нова залізнична колія Путіна до Криму є елементом підготовки до наступу – The Times

Залізниця є елементом логістичної підготовки Росії до нового наступу навесні 2025 року. Таких висновків дійшов науковий співробітник Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк. Про це пише The Times, повідомляє Дзеркало тижня.

На початку цього року, напередодні православного Різдва, російські інженери, які працюють на тимчасово окупованій території України, отримали небажаний подарунок. За чотири місяці до цього, у вересні, вони почали будувати залізничний міст через річку Кальміус, приблизно за 56 км на північ від портового міста Маріуполя. 6 січня українські військові обстріляли його і зруйнували.

За останній рік Росія розпочала реалізацію програми будівництва залізниць, мета якої — з'єднати Крим через нові території з Донецьком і Ростовом-на-Дону.

"Залізниця — це елемент логістичної підготовки Росії до очікуваного стратегічного наступу навесні 2025 року" , — вважає науковий співробітник Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк.

Крим був головною базою для військових операцій Кремля на півдні України, але міст, що з'єднує східну частину півострова з материковою частиною Росії, вразливий для українських атак, попри те, що війська Путіна все частіше перешкоджають їхнім зусиллям. У довгостроковій перспективі, нова лінія проходить північним узбережжям Азовського моря і є ще одним доказом "імперського проєкту" Путіна — назавжди закріпити за собою східну частину України. Кремль ухвалив рішення про будівництво нової ділянки лінії після того, як у жовтні 2022 року було продемонстровано вразливість мосту через Керченську протоку.

Ця залізнична лінія, побудована з нових та наявних шляхів, проходить на південь від територій, з логістичними вузлами у Волновасі, Маріуполі, Бердянську та Мелітополі. Губернатор Запорізької області (російська окупаційна адміністрація) Євген Балицький заявив минулого місяця, що навіть однієї колії з дизельними поїздами було б достатньо, щоб вирішити проблеми російських військових. Українці стурбовані наслідками будівництва нової лінії, яку їхня військова розвідка назвала "серйозним викликом" і "важливою метою" для своїх Збройних сил.

"Нова лінія майже завершена, і вона може становити для нас серйозну проблему" , — заявив минулого місяця керівник служби Кирило Буданов.

Однак деякі коментатори налаштовані скептично. Зокрема директор київського Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що російський проєкт з будівництва залізничної лінії потерпає від "саботажу, крадіжок і затримок".

"Росія заявила, що залізницю можна побудувати за шість місяців, але у мене є сумніви" , — повідомив Олександр Мусієнко.

Щоб погіршити проблеми росіян, українські війська, найімовірніше, атакуватимуть лінію під час її будівництва: основну увагу, імовірно, буде приділено залізничним мостам, таким як міст біля Гранітного, а не ділянкам колії, які можна відносно легко замінити в разі руйнування, вважає газета The Times. Залізниці також відіграють не менш важливу роль для українців, які використовують свої шляхи для транспортування вантажів і солдатів на лінію фронту на сході, для евакуації мільйонів цивільних осіб на захід і як транспорт для іноземних лідерів, які прибувають до Києва.