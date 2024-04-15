Новый железнодорожный путь Путина в Крым является элементом подготовки к наступлению – The Times

Железная дорога является элементом логистической подготовки России к новому наступлению весной 2025 года. К таким выводам пришел научный сотрудник Королевского Объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк. Об этом пишет The Times, сообщает Зеркало недели.

В начале этого года, в канун православного Рождества, российские инженеры, работающие на временно оккупированной территории Украины, получили нежелательный подарок. За четыре месяца до этого, в сентябре, они начали строить железнодорожный мост через реку Кальмиус, примерно в 56 км к северу от портового города Мариуполя. 6 января украинские военные обстреляли его и разрушили.

За последний год Россия приступила к реализации программы строительства железных дорог, цель которой — соединить Крым через новые территории с Донецком и Ростовом-на-Дону.

"Железная дорога — это элемент логистической подготовки России к ожидаемому стратегическому наступлению весной 2025 года" , — считает научный сотрудник Королевского Объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.

Крым был главной базой для военных операций Кремля на юге Украины, но мост, соединяющий восточную часть полуострова с материковой частью России, уязвим для украинских атак, несмотря на то, что войска Путина все чаще препятствуют их усилиям. В долгосрочной перспективе новая линия проходит по северному побережью Азовского моря и является еще одним доказательством "имперского проекта" Путина — навсегда закрепить за собой восточную часть Украины. Кремль принял решение о строительстве нового участка линии после того, как в октябре 2022 года была продемонстрирована уязвимость моста через Керченский пролив.

Эта железнодорожная линия, построенная из новых и существующих путей, проходит к югу от территорий, с логистическими узлами в Волновахе, Мариуполе, Бердянске и Мелитополе. Губернатор Запорожской области (российская оккупационная администрация) Евгений Балицкий заявил в прошлом месяце, что даже одного пути с дизельными поездами было бы достаточно, чтобы решить проблемы российских военных. Украинцы обеспокоены последствиями строительства новой линии, которую их военная разведка назвала "серьезным вызовом" и "важной целью" для своих вооруженных сил.

"Новая линия почти завершена, и она может представлять для нас серьезную проблему" , — заявил в прошлом месяце руководитель службы Кирилл Буданов.

Однако некоторые комментаторы настроены скептически. В частности, директор киевского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что российский проект по строительству железнодорожной линии страдает от "саботажа, краж и задержек".

"Россия заявила, что железную дорогу можно построить за шесть месяцев, но у меня есть сомнения" , — сообщил Александр Мусиенко.

Чтобы усугубить проблемы россиян, украинские войска, скорее всего, будут атаковать линию во время ее строительства: основное внимание, вероятно, будет уделено железнодорожным мостам, таким как мост у Гранитного, а не участкам пути, которые можно относительно легко заменить в случае разрушения, считает The Times. Железные дороги также играют не менее важную роль для украинцев, использующих свои пути для транспортировки грузов и солдат на линию фронта на востоке, для эвакуации миллионов гражданских лиц на запад и как транспорт для иностранных лидеров, прибывающих в Киев.