В уряді назвали наявну суму бюджету на оборонні закупівлі

Україна у 2024 році має $6 млрд на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників. Про це заявив журналістам міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин, повідомляє UBN.

Як уточнив він, весь оборонний бюджет на поточний рік складає близько $40 млрд. З цієї суми $30 млрд – це зарплати та виплати військовослужбовцям, а з решти $10 млрд з урахуванням витрат на паливо-мастильні матеріали та форму, на купівлю озброєнь залишається $6 млрд.

“Це та сума, яку ми сьогодні маємо в контрактах для наших виробників, насамперед українських, і це дуже мало, оскільки наші виробничі можливості втричі більші” , – пояснив Камишин.

Він додав, що Україна веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти виробів української військової промисловості, з подальшим переданням цієї техніки, озброєнь ЗСУ.

Міністр також сказав, що за низкою позицій Україна готова закривати потреби завдяки власному виробництву. У 2024 році – це бронетехніка, всі види (наземні, літальні, морські) безпілотних систем, артилерійські системи.