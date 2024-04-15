В правительстве назвали имеющуюся сумму бюджета на оборонные закупки

В 2024 году у Украины есть $6 млрд на закупку вооружений, в частности, у отечественных производителей. Об этом заявил Александр Камышин, министр стратегических отраслей промышленности, сообщает UBN.

Как он уточнил, весь оборонный бюджет на текущий год составляет около $40 млрд, из которых $30 млрд – это зарплаты и выплаты военнослужащим. Из оставшихся $10 млрд, с учетом расходов на горюче-смазочные материалы и обмундирование, на закупку вооружений остается $6 млрд.

«Это та сумма, которую мы имеем на сегодняшний день в контрактах для наших производителей, прежде всего украинских, и это очень мало, поскольку наши производственные возможности в три раза больше» , – пояснил Камышин.

Он добавил, что Украина ведет переговоры с иностранными партнерами о закупке продукции украинской военной промышленности с последующей передачей этой техники и вооружения в Вооруженные силы Украины.

Министр также отметил, что по ряду направлений Украина способна обеспечить свои потребности за счет отечественного производства. В 2024 году это будет бронетехника, все виды (наземные, воздушные, морские) беспилотных систем, а также артиллерийские системы.