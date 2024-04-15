Дуда заявив, що Польща захищатиме Литву, якщо на неї нападуть

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що військові його країни стануть на захист Литви у разі нападу на неї. Посилаючись на його інтерв'ю LRT, повідомляє Новое время.

За словами Дуди, обидві країни є членами НАТО, в рамках якого існує чітке зобов’язання за статтею 5 щодо колективної оборони.

«Якщо це зобов’язання щодо колективної оборони […] буде порушене, це буде катастрофою, і це дійсно означатиме розпад альянсу. Тому я досить твердо заявляю, що мені важко уявити ситуацію, в якій у разі нападу на Литву вона не отримала б допомоги від НАТО, в тому числі і від Польщі. Я говорю про військову допомогу. Коротше кажучи, польські військові стали б на захист Литви. Я не можу собі уявити іншого варіанту» , — зазначив він.

Водночас президент Польщі наголосив, що у випадку ситуацій, які не призведуть до активації статті 5 НАТО, питання щодо допомоги вирішуватимуться урядами двох країн окремо.