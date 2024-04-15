Дуда заявил, что Польша будет защищать Литву, если на нее нападут

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что военные его страны станут на защиту Литвы в случае нападения на нее. Ссылаясь на его интервью LRT, сообщает Новое время.

По словам Дуды, обе страны являются членами НАТО, в рамках которого существует четкое обязательство по статье 5 по коллективной обороне.

«Если это обязательство по коллективной обороне […] будет нарушено, это будет катастрофой, и это действительно будет означать распад альянса. Поэтому я достаточно твердо заявляю, что мне трудно представить ситуацию, в которой в случае нападения на Литву она не получила бы помощи от НАТО, в том числе и от Польши. Я говорю о военной помощи. Короче говоря, польские военные стали бы на защиту Литвы. Я не могу себе представить другого варианта» , — отметил он.

В то же время президент Польши подчеркнул, что в случае ситуаций, которые не приведут к активации статьи 5 НАТО, вопросы о помощи будут решаться правительствами двух стран отдельно.