У Білорусі "вагнерівці" готують диверсантів на війну в Україні

В Білорусі завершилася восьма підготовка спецпризначенців під керівництвом найманців ПВК "Вагнер". Головним їх завданням буде робота на території України. З посиланням на Центр національного спротиву, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"За інформацією білоруського підпілля тут (у Білорусі - ред.) пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт". Навчання проводили все ті ж інструктори з ПВК "Вагнер", які знайшли собі притулок саме на території країни союзника Росії" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України.