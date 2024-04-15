В Беларуси "вагнеровцы" готовят диверсантов на войну в Украине

В Беларуси завершилась восьмая подготовка спецназовцев под руководством наемников ЧВК "Вагнер". Главной их задачей будет работа на территории Украины. Со ссылкой на Центр национального сопротивления, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"По информации белорусского подполья здесь (в Беларуси - ред.) прошел боевое согласование отряд спецназначения "Гранит". Обучение проводили все те же инструкторы из ЧВК "Вагнер", которые нашли убежище именно на территории страны союзника России" , - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.